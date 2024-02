John Kelvin no siente culpa tras realizar actos impúdicos en un concierto por el Carnaval de Cajamarca. El cantante declaró para ‘América Hoy’ e indicó que nunca se enfocan en lo bien que le va en su carrera musical.

MIRA ESTO: John Kelvin fue denunciado por realizar actos obscenos durante concierto en Cajamarca

Cabe recordar que, el pasado 14 de febrero en Cajamarca, se logró grabar un video donde John Kelvin baila de manera grotesca con una joven en el escenario.

El programa ‘América Hoy’ dio a conocer su versión de los hechos, sin embargo, el cumbiambero no mostró ni una señal de arrepentimiento, es más, está indignado porque no le preguntan sobre su carrera.

“ Vengo sin hacer medios, por qué no hablan de lo bien que me va. Por eso no me interesa hacer televisión, no dejo de trabajar, estoy bendecido. Yo sigo trabajando, solo me enfoco en trabajar ”, expresó.

John Kelvin fue denunciado por realizar actos obscenos durante concierto en Cajamarca

El cantante de cumbia John Kelvin fue denunciado por el Centro de Emergencia Mujer por presuntamente cometer actos obscenos con una mujer del público durante la presentación que ofreció durante las celebraciones del Carnaval 2024 en Cajamarca.

El caso fue trasladado al Ministerio Público, específicamente al área especializada en violencia contra las mujeres y miembros del grupo familiar, donde se le imputan delitos de tocamientos y actos de connotación sexual.

Durante su actuación el 14 de febrero, como parte de los conciertos organizados por la Municipalidad de Cajamarca, se observa a una mujer en el suelo del escenario mientras el cantante la toca durante el espectáculo.

