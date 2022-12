Jonathan Maicelo se presentó en el programa de Magaly Medina para hablar sobre la denuncia que realizó la conductora de TV un día antes, sobre las peleas que organiza en discotecas. Cabe mencionar que la popular Urraca perdió los papeles y botó de su set al boxeador.

Al inicio del programa, Magaly Medina le dijo al boxeador que fue el ‘caramelito’ de Samantha Batallanos, con quien fue ampayado besándose en su gimnasio.

“Lo que pasa es que tu amor propio, tu ‘macho’ que tienes dentro no te permite aceptar que ella jugó con ustedes dos, en vez de que tú jugaras con ella, es al revés”, expresó Magaly.

Maicelo no se quedó callado y prefirió seguirle la corriente: “Perfecto, lo que tú digas es”. Su respuesta incomodó a la conductora de TV quien le dijo que solo su esposo no le discute.

“No me sigas la cuerda como si yo fuera tonta, no me gusta, a mí me gusta que los hombres me respondan de manera inteligente, no que me digan ‘lo que tu digas’, no, eso solo lo dice mi esposo”, comentó la popular Urraca.

“Es inteligente entonces, muy inteligente [Pero tú no eres mi esposo, eres mi entrevistado] Qué voy a ser yo tu esposo, nica, pues Magaly, me mato”, dijo entre risas el boxeador.