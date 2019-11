Jonathan Maicelo sobre la Teletón: "Yo mismo prefiero donar"

Síguenos en Facebook

El boxeador peruano Johathan Maicelo se refirió, a través de su cuenta de Twitter, sobre la Teletón 2019 y afirmó que él prefiere donar de manera directa.

"¿La Teletón Perú, no? No soy atorrante, pero yo mismo prefiero donar. La plata es el diablo y, ¿quién fiscaliza eso?mejor yo mismo soy, 'face to face' con el enfermo y los familiares", escribió en la mencionada red social.

Como se recuerda, el evento benéfico superó la meta y recaudó S/12'553.00, con la ayuda de miles de personas y varias empresas que se sumaron a la causa común, que es e apoyar a los niños del Hogar Clínica San Juan de Dios.

MIRA TAMBIÉN: "Nuestra manera de ayudar es diferente": Empresario árabe sobre la Teletón

Asimismo, el boxeador también consideró que los realities deberían cerrarse. "Que muchachitas sin cerebro salgan a contar sus miserias", dijo lo que le molesta en diálogo con el diario Trome.

Jonathan Maicelo protagonizó esta semana un encuentro de palabras con las conductoras del programa 'Válgame', programa en donde escuchó a la Pantera Zegarra en una conversación telefónica.