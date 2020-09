Jorge Benavides sorprendió al revelar en una entrevista exclusiva con Mónica Cabrejos que un excompañero de un conocido programa cómico le decía que ‘no le salían bien las imitaciones’. El líder de ‘El Wasap de JB’ también dio a conocer uno de sus mayores secretos.

El actor cómico habló para el programa ‘Al Sexto Día’ y contó un poco de su trayectoria y el actual momento que vive por el gran éxito del ‘Wasap’.

Durante la conversación, ‘JB’ reveló que un excompañero de un programa cómico le ‘decía que no imitaba bien’. “Yo recuerdo a una persona que trabajaba conmigo en Risas (y Salsa) y me decía ‘tu no imitas bien, no te salen las voces’, porque ese tipo de gente existe y yo gracias a Dios no le hice caso, porque sino no estaría donde estoy”, relató.

Benavides también contó que no se siente en el mejor momento de su carrera y una de sus mayores satisfacciones es cuando sale de su camerino caracterizado y las personas coinciden en decir ‘igualito’.

EL MAYOR SECRETO DE JORGE BENAVIDES

Durante la entrevista, Jorge Benavides también confesó uno de sus mayores secretos: No ve su propio programa. “La verdad que no me gustan mucho (ver sus imitaciones). No sé, no me gusta verme”, y respondió que no ve su programa, cuando Mónica Cabrejos se lo preguntó.

En tanto algunos integrantes del Wasap de JB como ‘Cachito’ y Dayanita lo calificaron como un buen jefe. “Yo no me siento el jefe; pero sí me respetan”, manifestó Benavides.