Jorge Enrique Abello, a 26 años del estreno de “Yo soy Betty, la fea”, admite que no puede desprenderse del asombroso impacto del personaje de Don Armando que lo ha convertido en un clásico de la cultura pop.

“Me tocó aceptar que soy parte de la cultura popular de América, y es que, cuando te conviertes tan joven en un clásico resulta algo muy extraño en tu oficio de actor. Finalmente, todo eso que sucede en tu vida te da la posibilidad de decir un día, bueno, ya que soy un clásico, portémonos, aceptémoslo y vamos a disfrutar con los fans un ratico”, dice el actor colombiano, que será uno de los invitados estelares del Día del Cómic Festival que se desarrollará del 30 de abril al 3 de mayo en el Parque Próceres de la Independencia.

¿Nunca imaginaron la trascendencia que tendría una historia como la de “Yo soy Betty, la fea”?

La hicimos de la manera más inocente del mundo, jamás imaginamos que sería un fenómeno, nunca pensamos que nos íbamos a convertir en esto. Grabamos la telenovela con todas las ganas, pero, sin la premeditación de que se buscaba un éxito.

La historia ha batido todos los récords de audiencia, adaptaciones, retransmisiones, y sigue con nuevos contenidos...

Nunca lo hicimos con ese objetivo, se dio, y es el resultado de esa magia que no necesariamente alcanza a todos.

Hay quienes se obsesionan con el éxito, la trascendencia y no lo consiguen...

Lo malo que está pasando hoy en día es que todo el mundo quiere ser el mejor, y hacen todo lo que está en sus manos para lograrlo, pero no funciona así. Lograr conexión con la gente, con el público, esa magia se tiene o no, Betty tuvo todo eso, y lo seguimos disfrutando.

Tu vida ha girado en torno a la ficción, pero ahora la escribes; el año pasado publicaste tu primera novela “Saturno Tropical”.

Siempre he escrito, había publicado crónicas y columnas en revistas, pero sentía que no estaba preparado para escribir una novela, en la que debes crear no solo un lenguaje íntimo de lo que tienes en la cabeza, si no estás formulando realmente una propuesta de pensamiento hacia un público. Me demoré precisamente por eso, además, no escribo biografías ni hechos reales, sino lo que está en la imaginación, y esta a veces aparece por acá, a veces aparece por allá, y a veces no aparece.

"Hicimos la telenovela de la manera más inocente del mundo, jamás imaginamos que sería un fenómeno, nunca pensamos que nos íbamos a convertir en esto. Grabamos on todas las ganas, pero, sin la premeditación de que se buscaba un éxito", dice ABello.

¿Consideras que los textos y estructura de los personajes de las telenovelas que has grabado te sirvieron para escribir ficción?

La telenovela en Colombia tiene buenos escritores y grandísimos directores, cada uno con una pretensión diferente, o quieren hacer comedia negra, thriller, policiaco, diversos géneros. Esta variedad da la oportunidad para que tuvieras debate sobre los diálogos en las interpretaciones dramáticas o de comedia o de suspenso dentro del género. Pues, eso me dio la posibilidad, toda la vida, de tantos años, de pensar sobre construcción de personajes, sobre todo.

¿El melodrama televisivo sigue siendo una apuesta potente a pesar de las plataformas y redes?

Mira, hoy las plataformas se están dando cuenta del poder del melodrama, no solo en cuanto al melodrama en sí mismo, que no es más que la identidad más poderosa del tercer mundo, porque el melodrama se trata del ascenso social de un héroe o de una heroína a través de la superación de un conflicto que se cuenta por capítulos.

Y en nuestras sociedades aún se puede soñar viendo un melodrama.

No hay forma de que nos desligamos del género, como decía Jesús Martín Barbero, el famoso semiólogo hispano-colombiano: “el melodrama es el vehículo perfecto para mostrar la identidad de los pueblos latinoamericanos hoy en día”. Y es ahí donde está la fuerza de nuestras telenovelas.