José Joel Sosa, hijo del “Príncipe de la Canción” José José, recuerda dos consejos que le dio su padre para que los recordara siempre. “Uno fue que siga siempre mis sueños sin descuidar mis obligaciones, es algo que hasta hoy procuro cumplir. Esta carrera en particular nos hace creer invencibles, de repente no nos importa nada que no sea lo nuestro y descuidamos hasta a la familia”, dice a Correo, desde México, el también cantante que anuncia una visita a Lima este 30 para rendir un tributo musical a su padre.

¿Y cuál fue el otro consejo que no has olvidado?

También tiene que ver con la carrera artística y a mí me ha funcionado mucho. Él me decía: ‘si quieres ser famoso métete a un programa como Big Brother, encuérate, mata a alguien, pero si quieres ser artista prepárate, porque alguien preparado siempre va a tener algo que hacer’. Son palabras muy sabias que siempre guardo en mi corazón.

El camino fácil no dura...

Definitivamente. Puedes escoger muchas maneras y muchos colores para llevar tu vida personal y tu vida profesional, pero en mi caso, lo que hemos logrado es con el talento que Dios me ha dado y con la herencia que traigo de mi mamá y de mi papá. La verdad que todas las noches no sabes lo rico que duermo y lo rico que amanezco, sabiendo que lo que tengo es gracias a que no ando pisándole los callos a nadie.

Valiosas enseñanzas que has heredado de tu padre que fue tan grande como humilde...

Es verdad, mi papá siempre fue una persona muy humilde, centrada, como cualquier ser humano tuvo sus errores, pero era una persona real, así como lo conocías y veías en cualquier entrevista, así era en la calle, en la televisión, en cualquier restaurante. Como papá, como artista, siempre fue ese hombre cálido, amable, íntegro, honesto.

Entonces que te dedicaras a la música no fue nada raro.

Fíjate que mi infancia fue muy normal. Yo le agradezco mucho a mi mamá, porque ella decide dejar su carrera artística para convertirse en esa mamá maravillosa que nos educó, que desayunó con nosotros, que nos mandaba a la escuela y nos recibía con comida caliente. En base a eso, mi situación artística no era tan presente, yo sabía que mi papá cantaba, que era un gran artista con mucho éxito, y que la gente lo quería mucho. Recién a mis 13 o 14 años es que yo empiezo en el teatro musical.

Tu apuesta no fue precisamente por las baladas...

Participé en muchas obras musicales, ese fue mi entorno de trabajo con muchas temporadas y presentaciones. Ya en el 94 es cuando mi papá me da la patada de la suerte en el disco ‘La fuerza de la sangre’ y se viene una gira continental. He logrado compaginar mi herencia musical con lo que me gusta, que es el teatro. Se me ha permitido hacer otras tantas cosas que mi papá en su momento no hizo, me ha tocado hacer doblajes, producir, dirigir, hemos hecho tantas cosas dentro de la capacidad artística que traigo en la sangre.

¿Quién no ha cantado en su vida un tema de José José?

Eso sí, te podrás gustar el reguetón, el rock o la salsa, pero siempre terminas cantando una de José José y es algo que a mí, imagínate, me enorgullece, pero a la vez siento que es una gran responsabilidad que me toca compartir y seguir echando hacia adelante la música y la trayectoria de mi papá.

Un tributo a tu papá es el mejor homenaje a su memoria.

Él tiene un repertorio tan grande que si queremos hacer un show con sus éxitos, tendríamos que echarnos un show de más de cuatro horas. Eso definitivamente es un legado, una herencia que va más allá de cualquier dinero o cualquier regalía. Agradezco mucho a Dios padre que me colocó donde estoy y me ha dado las armas para seguir adelante con la tradición familiar.

José Joel Sosa

Cantante. Tras la muerte de su famoso padre José José, decide realizar presentaciones recordándolo con sus canciones. Este 30 de agosto en Lima junto al peruano Carlos Burga, ofrecerá un concierto tributo al “Príncipe de la Canción”.