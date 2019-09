José José: video muestra que cantó reguetón junto a su hija Sara

Síguenos en Facebook

José José falleció este sábado dejando gran tristeza entre sus fans. Su talento es recordado por interpretar baladas sobre amor.

Su románticas composiciones han sido cantadas por varias generaciones, sin embargo un video muestra que el artista azteca también incursionó en el género urbano. Lo hizo junto a su hija menor Sara, cuando ella tenía 12 años.

El tema se llamó 'E-mail me' y se lanzó el 2007 para apoyar una campaña en Estados Unidos en contra de la violencia familiar.

La melodía se grabó en los estudios de Emilio Estefan y en un primer momento se modificó de hip-hop a reguetón.

“Como cantante procuro interpretar lo que está de moda. Ahora me tocó el reguetón y esto me servirá para adentrarme a las nuevas generaciones, aunque es una melodía moderna no significa que la letra sea grosera” dijo en tono de broma José José.