Tres años estuvo alejado de la radio, pero hoy “Chema” Salcedo está de vuelta, con las mismas ganas, como pez en el agua, en tiempos difíciles pero siempre apostando por la vida. “Estoy en PBO trabajando en lo que siempre hice en radio, aunque la voz me ha cambiado porque tuve cáncer y me operaron la mandíbula y no tengo saliva, porque se me quemaron las glándulas, pero trato de superar todo. Estoy trabajando en lo que me gusta, esa es la verdad.

¿Se puede dejar de ser periodista cuando por alguna circunstancia se está alejado de los medios?

Es difícil, lamentablemente no puedes dejar de preocuparte, no puedes dejar de ver noticias y saber qué está pasando. La gente, además, se ha acostumbrado a preguntarte cosas, a mí me paraban en la calle para preguntarme lo que opino sobre la coyuntura.

Realmente crees que la opinión de los periodistas es tan relevante como para cambiar el curso de los acontecimientos ¿No hay demasiado ego en eso?

Es cierto modo todos los que estamos detrás de un micrófono es porque tenemos un ego relativamente fuerte, de lo contrario, no estaríamos en esta chamba, pero ese ego hay que saberlo manejar. Pero de ahí a creerte que tú diriges la opinión pública, ¡Dios mío qué tal ilusión! Las cosas van a suceder, independientemente de lo que opines, te encuentras con cada situación que no tiene nada que ver con lo que uno dice o cree.

Pero tú siempre dices lo que piensas, y en estos tiempos más que nunca...

En esta coyuntura sí me he permitido opinar más de lo debido, porque a mi edad, no me queda mucho tiempo en este mundo y considero que el Perú está en una situación muy difícil. Te lo digo con toda sinceridad. cuando he leído el plan de gobierno de Perú Libre no lo podía creer. Representa cincuenta años de atraso y el país no va a salir bien de esto.

¿En escenarios tan críticos como los que estamos viviendo se puede ser objetivo en el manejo de la información?

Lo que no puedes hacer es mentir, no puedes falsear las noticias, lo que ahora se llaman fake news. Eso no, así seas de izquierda, derecha, del norte y del sur, porque es una cuestión de ética periodística elemental. Ahora, si te piden tu opinión puedes darla, yo en ese sentido la he dado porque me parece que he llegado a un punto en donde creo que he tenido que darla por responsabilidad. No me he podido quedar callado, pero eso ya depende de cada periodista.

¿Antes que regresaras a la radio cómo te manejaste en la pandemia?

Cuando comenzó esto pensé ingenuamente que iba a durar tres meses, pero como se prolongó, me empecé a perturbar al comprobar que me había equivocado. Me entró una desesperación por la incertidumbre de no saber qué iba a pasar, cuándo iba a acabar y en esos momentos no existía una vacuna disponible.

¿Cómo combatiste esa angustia ?

Saliendo a caminar, vivo cerca del malecón de Miraflores y todos los días he caminado kilómetros, en algunos casos ya con exageración. Me ha ido bien físicamente, eso me ha ayudado para superar esa angustia de conocer de amigos míos que les iba dando el covid y la pasaban muy mal o morían.

Todos nos dimos cuenta en esta pandemia de lo vulnerables que somos...

Es una vulnerabilidad espantosa. En la naturaleza, los seres humanos somos completamente prescindibles, las hormigas y las cucarachas son más importantes y sobrevivirán cuando acabe el mundo.

¿Y habremos aprendido la lección?

Yo creo que es difícil que los seres humanos cambien, mas o menos vamos a seguir siendo lo mismo. Los buenos seguirán siendo buenos y los malos igualitos.

¿Estás escribiendo algo últimamente Chema?

Ahorita no, pero ya estoy pensando en mis memorias, aunque sinceramente no sé todavía si las voy a hacer, solamente tengo el título.

¿Cuál es?

“Estoy hablando demasiado”, eso es todo lo que tengo, además de un capítulo pequeño de una historia que viví en la selva hace años. A ver si me animo a empezar a trabajar, ya les contaré.

José María Salcedo

Periodista. “El libro de las sospechas”, “Ruidos”, “Las tumbas de Uchuraccay, 30 años después” e “Inútil es decir que te he olvidado”,son algunos de los libros que ha publicado Salcedo. También ha dirigido cine.