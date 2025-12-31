El actor y cantante peruano José Miguel Argüelles estrenó su nuevo sencillo titulado Que el Mundo Sepa, una propuesta musical que se inscribe en el género pop rock y que aborda la libertad personal frente a las opiniones externas.

La canción surge como una declaración artística inspirada en la madurez personal y profesional del intérprete, con el objetivo de motivar a su audiencia a ignorar las críticas externas y confiar en sus propias capacidades.

Un mensaje directo a la audiencia

“Esta canción nace de mi artista más profundo y la comparto con todos aquellos que se quedaron estancados por las voces externas que nos critican. Por aquellas voces que pretenden dirigir nuestras vidas. ‘Que el Mundo Sepa’ es un grito y una certeza de que podemos lograrlo todo”, señaló Argüelles.

En esta nueva etapa, el cantautor busca fortalecer la conexión con su público, apelando a letras que invitan a la identificación personal y al empoderamiento individual, una temática frecuente entre las audiencias digitales actuales.

Del pop al pop rock: una decisión sonora

Aunque la propuesta inicial partió desde una base pop, el proceso creativo derivó hacia una sonoridad más cercana al pop rock. La incorporación de guitarras eléctricas, percusión marcada y un solo instrumental respondió a la necesidad de transmitir mayor energía y contundencia en el mensaje.

“El poder que comunica una guitarra eléctrica nos llevó a incluir arreglos que van en sintonía con la idea de hacer lo que uno quiera sin impedimentos”, explicó el artista sobre la dirección musical del tema.

Producción y proceso creativo

La producción musical estuvo a cargo de Martín Valladares, con quien Argüelles trabajó de manera cercana para plasmar sus ideas en la melodía final. Según el intérprete, el proceso colaborativo permitió traducir su visión artística en una pieza coherente con el mensaje que buscaba transmitir.

Cada elemento técnico de la grabación fue pensado para acompañar al oyente y reforzar el concepto de autonomía que atraviesa la letra de la canción.

Una faceta consolidada como cantautor

Este lanzamiento reafirma a José Miguel Argüelles en su faceta de cantautor, una vocación que cultiva desde la infancia y que hoy se consolida con una identidad sonora propia. El estreno se produce en un momento de su carrera que le permite proyectar sus mensajes con mayor claridad y alcance en los medios y plataformas digitales.

Con “Que el Mundo Sepa”, el artista continúa construyendo una discografía basada en experiencias personales y en la búsqueda de autenticidad.

Datos clave