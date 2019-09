Josetty Hurtado responde a usuaria que le dijo que no ama su cuerpo (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Tras publicar un video donde muestra los tratamientos estéticos a los que se somete para parecerse cada vez más a la popular muñeca Barbie, Josetty Hurtado recibió todo tipo de comentarios en las redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, la hija de Andrés Hurtado se mostró orgullosa y feliz por el parecido que tiene con su hermana de 19 años, mientras que ella está a punto de cumplir 32.

Sin embargo, no todos los comentarios en su red social fueron positivos, pues una usuaria la criticó comentándole que "no ama su cuerpo".

"Más bien me amo demasiado!! Por eso hago lo que a mí me da la gana y lo que a mí me hace feliz! Por eso lo tengo todo salud, mucho trabajo, dinero y amor!! De mi novio y mi bella familia! Me siento completamente feliz", respondió Josetty Hurtado ante sus detractores.