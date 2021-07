Las hijas de Andrés Hurtado, Josetty y Génesis Hurtado, se enlazaron en vivo con el programa de Magaly Medina para solidarizarse con Dalia Durán, quien vive un difícil momento tras haber denunciado a su esposo John Kelvin por violencia física, psicológica y sexual.

Debido a la inestable situación por la que está pasando tanto emocional como económicamente, la jóvenes influencers se ofrecieron a pagarle la deuda de casi 50 mil soles que mantiene con la señora Haydeé de Romero, dueña del departamento en San Miguel donde vive junto a sus cuatro hijos.

“Yo no tengo nada que tratar... yo no estuve de acuerdo con que mi hijo te alquilara. He tenido consideración contigo, entiendo el problema y lo que estás pasando como mujer, pero estoy en el derecho de reclamar como corresponde. Nos has perjudicado porque nosotros tenemos que seguir pagando al banco. Ella se tiene que ir”, aseguró la propietaria ante las cámaras de ‘Amor y Fuego’.

Es por ello que Josetty Hurtado y su hermana menor se comprometieron con Dalia Durán a enviarle el monto de 10 mil dólares para que pueda cancelar esta deuda y así sentirse más tranquila.

“Génesis y yo hemos tomado la decisión de cubrir para ti y para tus niños la deuda del departamento. (...) Es difícil porque esto nos indigna especialmente a mí porque yo sé lo que es ser un extranjero en otro país”, comentó Josetty Hurtado.

“Y si en algo podemos utilizar el dinero de verdad para que tú puedas tener ese respiro por lo menos, lo vamos a hacer”, agregó en un enlace desde Estados Unidos.

Andrés Hurtado se suma al apoyo a Dalia Durán

Asimismo, el conductor de televisión Andrés Hurtado decidió sumarse a la cadena de solidaridad hacia Dalia Durán y anunció que se encargará de brindarle un hogar por medio año.

“Me he comprometido para darte cobijo, casa medio año adelantado pagado por ‘Sábados con Andrés’ para ti y tus hijos”, indicó el conductor de Panamericana Televisión, quien acudió a la ayuda ante el llamado de la producción de Magaly Medina.

