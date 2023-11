Josi Martínez revela detalles del tenso enfrentamiento que tuvo con Giacomo Bocchio en ‘El Gran Chef Famosos’. En una entrevista con Zagaladas, el influencer confiesa que la disputa fue tan intensa que el personal de dirección del programa tuvo que intervenir para calmar la situación.

“Los jefes tomaron la decisión que era mejor reunirnos ambos, porque yo había tomado la decisión de irme del programa”, contó Josi Martínez.

Cabe mencionar que el tiktoker también contó que una mujer del programa lo consoló y le dio ánimos para que siguiera en el programa.

“Yo me puse a llorar cuando ella me abrazó porque yo me sentía muy mal”, expresó.

