Josimar amenaza a reportero de Magaly Medina por grabarlo con bailarina (VIDEO)

Luego de las imágenes donde se ve al salsero Josimar ingresando a un restaurante con una bailarina de su orquesta, el programa de Magaly Medina se comunicó con él para consultarle si se trataría de su nuevo romance.

Sin embargo, el líder de 'Josimar y su Yambú' no pudo controlar su molestia por el 'ampay' y explotó contra el reportero de 'Magaly TV, la firme'.

"Me jo*$% porque comienzan a llamar a la familia de la chica cuando yo estoy recontra saliendo recién, pensando que yo estoy con ella y así no es hermano. Porque al final, estoy soltero y no tengo nada con nadie, pero sí no estoy saliendo con alguien todavía. No hay nada seguro, no hay nada, nada, nada", se escucha decir a Josimar muy fastidiado por el tema.

A través de un enlace telefónico con el programa, Josimar aseguró que continúa soltero y ante la insistencia del reportero sorprendió con su fuerte reacción.

"No es que esté saliendo y pobre de ti que me estés grabando", manifestó el cantante peruano amenazando al periodista.