El cantante Josimar lanza su nueva producción para los amantes de la salsa en el mundo; “El comienzo”, es el título del álbum que tiene el sello de Diego Galé, quien dirigió al artista en la producción donde se podrán escuchar temas inéditos, incluyendo “covers” de Juan Gabriel, Samuel Hernández y Jhonny Rivera que suman a dos temas con la colaboración de Miguel Laine, grabado en Miami FL.

Josimar ofreció una conferencia de prensa donde contó todo lo relacionado a su carrera en Estados Unidos. Además, se animó a hablar sobre las criticas que viene recibiendo de los programas de Magaly Medina y Rodrigo González.

“La critica me mantiene. Cuando no eres nadie, nadie habla de ti, pero cuando alguien habla de ti, es porque estás haciendo algo bueno. La critica es parte del artista”, contó Josimar.

SOBRE LOS PROGRAMAS DE ESPECTÁCULOS

Josimar expresó que en Perú solo hay un programa de espectáculo que lo critica. Además, se le mencionó al cantante si se refería a Magaly y su show en ATV.

“Es que no es “los”, es uno nomas, es uno que critica a todo el Perú entero (...) que puedo hacer, todo el mundo es libre de decir lo que sea”, contó Josimar en la entrevista.

El cantante también contó que nunca se ha dejado derrumbar por la crítica, pues es solo un !% de los que hablan mal de él.

“Tú no puedes derrumbarte por el 1% de la crítica, derrúmbate cuando sea el 100% (...) pero si el 1% no solo te critica a ti, sino a otros, siente bien, porque no eres el único”, expresó.

SOBRE SU NUEVO DISCO

“El comienzo” está compuesto por 8 temas, “Así soy yo”, “Y que importa”, “No puedo”, “Mi debilidad”, “Madre”, “A través del vaso”, “Levanto mis manos” y “Ya lo sé que tú te vas” donde la voz de JOSIMAR está en su mejor momento para ratificar que, es “El Rey de la Salsa del Perú”, lo que le ha permitido conquistar diferentes países logrando premios y giras con llenos totales.