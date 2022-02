Lucy Cabrera estuve presente en el set de Amor y Fuego, donde explotó por las declaraciones de Clara Seminara, quien la tildó de “abogada sin ética”, luego que asumiera la defensa del popular Yuca (Enrique Espejo)

Recordemos que el humorista fue denunciado por tocamientos indebidos a la actriz cómica. Además, Clara Seminara aseguró que Lucy Cabrera la “consoló” y le dijo que “sería su abogada” en el proceso contra “Yuca”.

“Lucy Cabrera, que es una de las abogadas, es una testigo, estuvo allí, vio todo, me ayudó, me consoló y me dijo que sería mi abogada, que me defendería. Ahora, le faltó ética y terminó siendo abogada de él”, contó Clara.

“SILENCIO, CLARA”

Ante estas declaraciones, Lucy Cabrera arremetió contra Clara y anunció que la demandará, pues la también acvtriz comida afirma que nunca le dijo a Seminara que sería su abogada.

“¡Silencio, Clara! Esta señorita dijo que sería su abogada ¿Cómo voy a ser abogada en un proceso que no empieza? Hay que estar mal de la cabeza para decir: “Ella iba a ser mi abogada”. Por favor, te retractas, que en ningún momento yo me he ofrecido en ser tu abogada”, señaló.

