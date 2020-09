Jossmery Toledo estuvo en el set de Magaly Medina a través de una videollamada, para contar detalles sobre su breve romance con Fabio Agostini. Además, la expolicia reveló un video íntimo donde aparece con ropa interior dentro de la habitación del modelo español y teme a que siga filtrando más material privado.

Magaly Medina le preguntó a la modelo si iniciará alguna acción legal en contra del español, por lo que Jossmery respondió que sí, ya que Agostini vulneró su honor como mujer.

“Sí, porque se ha vulnerado el derecho a mi intimidad, a mi honor como mujer y no es la primera vez que lo hace. Entonces, voy a tomar las acciones legales correspondientes porque lamentablemente si lo hice con un ex de hace cinco años, porque no lo puedo hacer con un chico de tres meses y la verdad, que ni siquiera fue mi pareja y solamente por fama por querer venir al Perú y ganarse un lugar más. No me parece que haga este tipo de cosas”, sostuvo.

Jossmery Toledo sobre Fabio Agostini y video íntimo que se viralizó en Internet

JOSSMERY CONVERSÓ CON FABIO SOBRE LOS VIDEOS

La modelo también reveló que le escribió a Fabio por Whatsapp para reclamarle el por qué filtró su video íntimo.

“Sí hablé con él, le dije por qué difundió ese video íntimo, le escribí a su Whatsapp . Me dijo: ¿De qué estás hablando? Estás loca, me estás atormentando, estoy en España con otra y tú estás de interesada escribiéndome. Y yo digo: ¿Qué le pasa? Lo único que le estoy diciendo es por qué está difundiendo un video”, expresó.

Jossmery Toledo afirma que Fabio está dolido porque ella y Mayra son amigas