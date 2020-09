Jossmery Toledo negó que haya autorizado a Fabio Agostini a filtrar un video íntimo, donde ella aparece con ropa interior dentro de la habitación del español, en un grupo privado entre sus amigos.

“ Yo sabía que él estaba hablando con sus amigos, pero yo no sabía que lo iba a pasar, así lo haya pasado (....) por qué resalta el video ahorita que salgo en un video con Mayra”, expresó la exsuboficial de la Policía en entrevista con Magaly Medina.

La modelo dijo que las imágenes tiene una antigüedad de dos años y que se difundió en redes sociales luego de su acercamiento con Mayra Goñi.

“ Yo en su momento no autorice nada , él simplemente me grabo de broma, yo no pensé que él iba a ser tan liberal. En España y en Perú las mentalidades son muy distintas, es otra cosa, entonces no tenemos la misma mentalidad. Yo en la vida voy a decir muestren mi poto a sus amigos, tú tampoco lo harías ¿no?", manifestó.

Jossmery Toledo califica de maric(...) a Fabio Agostini por propagar videos íntimos

Anuncia demanda

Jossmery Toledo también adelantó que iniciará acciones legales contra el español porque vulneró su honor como mujer y no es la primera vez que hace algo similar.

“Sí, porque se ha vulnerado el derecho a mi intimidad, a mi honor como mujer y no es la primera vez que lo hace. Entonces, voy a tomar las acciones legales correspondientes porque lamentablemente si lo hice con un ex de hace cinco años, porque no lo puedo hacer con un chico de tres meses y la verdad, que ni siquiera fue mi pareja y solamente por fama por querer venir al Perú y ganarse un lugar más. No me parece que haga este tipo de cosas”, sostuvo.

MIRA TAMBIÉN:

Madre de Miguel Trauco confirma romance del futbolista con Valeria Roggero (VIDEO)

Toño Centella no cantó en evento privado y solo fue a vender cajas de cerveza, según su abogado (VIDEO)

Director de la OMS confirma cuál fue el origen del coronavirus

Municipalidad de Cerro Azul se pronuncia sobre retiro de mar: “Estamos en la fase lunar de luna nueva”

VIDEO RECOMENDADO

Fabio Agostini se refirió de la peor manera de Jossmery Toledo

Fabio Agostini se refirió de la peor manera de Jossmery Toledo. (Magaly TV/ATV)