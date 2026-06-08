El piloto y el copiloto de la aeronave ejecutiva de matrícula estadounidense que se precipitó y posteriormente se incendió cuando intentaba realizar un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional de La Romana, en el este de la República Dominicana, fallecieron, confirmó a EFE una fuente próxima a la investigación.

Las informaciones preliminares indican que ambos eran estadounidenses y que tenían como destino final el estado de Texas (EE.UU.).

La aeronave, de matrícula N318JF y modelo GALX, declaró una emergencia cuando se encontraba a unas dieciséis millas náuticas al suroeste de La Romana y se precipitó mientras intentaba retornar al aeropuerto de esa localidad, a unos 125 kilómetros de Santo Domingo, de acuerdo con un reporte inicial del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) y la Comisión Investigadora de Accidentes de Aviación (CIAA), que investigan el suceso.

La aeronave, registrada a nombre de una empresa de aviación ejecutiva, transportaba únicamente al piloto y al copiloto, aseguró la información.

Las autoridades aeronáuticas activaron los protocolos correspondientes y mantienen abiertas las investigaciones para determinar las causas del accidente.