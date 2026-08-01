Un niño de 8 años con síntomas de sarampión procedente de la ciudad de Arequipa, fue internado en el hospital El Carmen. El menor que habita un domicilio en El Tambo, tenía fiebre, erupciones en la piel y un cuadro de insuficiencia respiratoria, informó la jefe de Epidemiología de la Red Valle del Mantaro, Hiny Joaquín Mendoza.

Luego de notificar el caso sospechoso, en el hospital El Carmen, lo aislaron y le tomaron una muestra de sangre que fue enviada al Instituto Nacional de Salud y cuyo resultado se conocerá en una semana.

TRAYECTO. Según la investigación, se sabe que el menor viajó de Arequipa al Cusco y de allí a Lima por vía área, mientras que para llegar a Huancayo, junto a sus familiares viajó en un bus de transporte interprovincial, donde permaneció varado por más de 16 horas junto a los pasajeros en la Carretera Central. El personal de Salud pidió el manifiesto de pasajeros para establecer contacto.

El personal de salud estableció el cerco epidemiológico vacunal a 5 manzanas a la redonda donde vive el menor. Se inició el censo de contactos.

REPORTE. El director de la UGEL Huancayo, Walter Oré Ramos demandó a la Dirección Regional de Salud, la asistencia técnica a los directores de las instituciones educativas estatales y particulares, para reconocer los casos de sarampión. Esto debido a que en 9 días los escolares retornan de sus vacaciones a continuar sus labores escolares. Por el momento ya se cumplió con la difusión e implementación de medidas ante la alerta epidemiológica de sarampión. Ante un caso sospechoso de sarampión, los directores tienen que coordinar acciones inmediatas con los establecimientos de salud, para garantizar la atención oportuna y el seguimiento y el seguimiento de los casos sospechosos. Deben remitir su informe en 5 días a la UGEL Huancayo.