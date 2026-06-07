Un incidente con armas de fuego registrado durante un festival comunitario en la ciudad de Toledo, en el estado de Ohio, dejó varias personas afectadas y movilizó a un amplio contingente policial. El hecho ocurrió la tarde del sábado en una zona donde se desarrollaba una actividad que congregaba a residentes y visitantes de la localidad.

Las autoridades estadounidenses confirmaron que el caso se encuentra bajo investigación. Hasta el momento no se ha precisado el número exacto de personas alcanzadas por los disparos ni se ha informado oficialmente sobre el estado de salud de los afectados.

Se reporta un tiroteo en un festival de música en Ohio, EE.UU.



Información en proceso. pic.twitter.com/eXlDIJ2AAa — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) June 6, 2026

¿Cómo ocurrió el atentado?

La emergencia fue reportada alrededor de las 5:37 de la tarde, hora local. Los disparos se registraron en las inmediaciones del Old West End Festival, un evento comunitario que se realizaba cerca de las avenidas Delaware y Glenwood.

Tras recibir la alerta, agentes de la Policía de Toledo acudieron al lugar para atender la situación. Al llegar, encontraron a varias personas con heridas ocasionadas por proyectiles de arma de fuego.

La institución informó sobre el hallazgo de personas afectadas por los disparos mediante un comunicado difundido en redes sociales. Asimismo, se detalló que los agentes continúan desarrollando las diligencias correspondientes.

“Descubrieron múltiples víctimas de bala”, indicó el Departamento de Policía de Toledo.

At approximately 5:37 p.m., Toledo Police officers responded to a report of a person shot in the area of Delaware Avenue and Glenwood Avenue near the Old West End Festival. Upon arrival, officers discovered multiple shooting victims. Many victims have been transported to nearby… pic.twitter.com/Ev6Wbkv40f — Toledo Police (@Toledo_PD) June 6, 2026





¿Quiénes son los responsables?

Luego de asegurar el área, las fuerzas del orden iniciaron un operátivo que se extendió en distintos puntos de la ciudad para localizar a quienes participaron en el ataque. Hasta el cierre de esta información, las autoridades no habían identificado públicamente a ningún sospechoso.

La institución pidió evitar transitar por el sector mientras se desarrollan las investigaciones. Las autoridades explicaron que la presencia policial se mantendrá en la zona hasta completar las diligencias.

“Se pide a residentes y visitantes que eviten el área y esperen una significativa presencia de la policía mientras los oficiales continúan con la búsqueda para determinar las circunstancias alrededor del accidente”, señaló el organismo.

Imágenes difundidas a través de redes sociales registraron escenas de confusión entre los asistentes al festival. En los videos se observa a personas alejándose rápidamente de los puestos de comida y de las áreas comerciales instaladas para el evento.

Asimismo, algunos asistentes buscaron refugio detrás de vehículos estacionados y otros optaron por lanzarse al suelo tras escuchar las detonaciones. El material audiovisual comenzó a circular poco después de que se reportara la emergencia.

Las investigaciones continúan para determinar quiénes estuvieron involucrados en el hecho ocurrido en Toledo. Las autoridades señalaron que brindarán nueva información conforme avancen las diligencias y se obtengan mayores detalles sobre el caso.