Un terremoto de magnitud 7,8 remeció la región de Mindanao, en el sur de Filipinas, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El movimiento telúrico ocurrió frente a las costas del archipiélago filipino y provocó la activación de alertas de tsunami en diversas zonas del país. Asimismo, las autoridades japonesas emitieron una alerta preventiva para la costa sureste de Japón ante la posibilidad de variaciones peligrosas en el nivel del mar.

Los organismos de monitoreo mantienen una vigilancia constante sobre la evolución del fenómeno y evalúan el riesgo de olas que puedan impactar áreas costeras vulnerables.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado víctimas ni daños materiales de consideración. Sin embargo, se exhortó a la población de las zonas bajo alerta a mantenerse informada y seguir las indicaciones de los organismos de emergencia.

Filipinas se encuentra dentro del llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las regiones con mayor actividad sísmica y volcánica del planeta, donde los terremotos de gran magnitud son frecuentes.

Las autoridades continúan monitoreando la situación y se espera que en las próximas horas se emitan nuevos reportes sobre posibles afectaciones.