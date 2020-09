Jossmery Toledo afirmó que Fabio Agostini, con quien tuvo un corto romance, reveló un video íntimo donde ella aparece con ropa interior dentro de la habitación del modelo español y teme a que siga filtrando más material privado de ambos.

“No pensé que esto iba a llegar a más (...) justamente cuando yo subo un video con Mayra, él comienza a sacar ese video de hace dos años ”, expresó la exsuboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP) en ‘Magaly TV: La Firme'.

Según la modelo, se dejó grabar con Agostini porque no pensó, en ese momento, sobre las consecuencias que podrían generar que alguien tenga sus imágenes íntimas.

Jossmery Toledo sobre Fabio Agostini y video íntimo que se viralizó en Internet

“Si lo ha conservado ese video de hace dos años, me imagino que también debe tener material íntimo ahí”, manifestó en diálogo con Magaly Medina.

“La verdad es que no pensé que esto iba a traer consecuencias. Asumo, sí fue mi responsabilidad de que me haya grabado, pero no pensé de que él iba a ser -como dicen en España- un maricón en propagar estos videos íntimos”, agregó.

Anuncia demanda

Jossmery Toledo también adelantó que iniciará acciones legales contra el español porque vulneró su honor como mujer y no es la primera vez que hace algo similar.

“Sí, porque se ha vulnerado el derecho a mi intimidad, a mi honor como mujer y no es la primera vez que lo hace. Entonces, voy a tomar las acciones legales correspondientes porque lamentablemente si lo hice con un ex de hace cinco años, porque no lo puedo hacer con un chico de tres meses y la verdad, que ni siquiera fue mi pareja y solamente por fama por querer venir al Perú y ganarse un lugar más. No me parece que haga este tipo de cosas”, sostuvo.

