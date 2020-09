Luego de que el programa de Magaly Medina difundiera imágenes de Miguel Trauco y Valeria Roggero juntos en Italia, la exesposa del futbolista decidió enviar un comunicado al respecto en las redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, Karla Gálvez Flores confirmó que ya no mantiene una relación de pareja con el defensa de la selección peruana y remarcó que solo tienen contacto por sus dos menores hijos.

“El señor Miguel Trauco y yo ya no mantenemos una relación de pareja. La relación que mantenemos en la actualidad se restringe estrictamente a nuestras responsabilidades como padres”, se lee al inicio de su publicación.

“Yo no tengo ningún conocimiento o interés de su actuar en su vida privada, por lo que no me corresponde brindar ninguna declaración al respecto”, agregó Karla Gálvez.

Asimismo, la madre de los dos hijos del futbolista peruano pidió que dejen de mostrar imágenes de los menores y de llamarlos constantemente para preguntarles sobre la vida privada de Miguel Trauco.

“Exijo que los medios actúen de manera ética y que no utilicen de ninguna manera cualquier imagen de mis hijos y mucho menos lo estén llamando a su número personal para obtener algún tipo de información. Como madre solicito el respeto a su imagen para mantener el bienestar de mis menores hijos”, sostuvo en su comunicado.

VIDEO RECOMENDADO

Madre de Miguel Trauco confirma relación de su hijo con Valeria Roggero

Madre de Miguel Trauco confirma relación de su hijo con Valeria Roggero. (Video: ATV)