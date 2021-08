Tras salir de la competencia de baile de ‘Reinas del Show’, la modelo Jossmery Toledo contó que pronto se someterá a una cirugía estética en busca de mejorar su apariencia física.

“Por ahora quiero viajar y hacer unas cositas, que ya después les contaré... Me haré unos retoquitos, estoy viendo si me opero los senos... Me quiero operar los senos un poquito, eso me falta. Yo no tengo siliconas”, sostuvo la exsuboficial en un enlace en vivo con el programa ‘Amor y Fuego’.

Sin embargo, Rodrigo González le dijo que no había necesidad de operarse, pues al criterio de muchos estaba bien con las que tenía.

“¿Para qué quieres más?, abusiva eres. Te vas a ir para adelante. Te va perfecto con el cuerpo que tienes ahora, te dicen eso para sacarte plata. Siempre el cirujano te va a crear una necesidad que no tienes para operarte y para que su nombre suene”, sostuvo el popular ‘Peluchín’.

Asimismo, Jossmery Toledo agregó que por el momento solo desea viajar y que ya más adelante decidirá en qué otros proyectos continuar.

Jossmery Toledo confiesa que le gustan los feos

Jossmery Toledo se presentó en el programa ‘En boca de todos’ para ser parte de la secuencia “Las cabinas del amor”, donde conoció a posibles candidatos que conquisten su corazón.

Durante su participación en el espacio de entretenimiento, la expolicía no tuvo algún problema de confesar que le atraen los hombres “feos”.

“Para empezar, a mí me gustan los feos, espero que sean feos todos (los candidatos), tengo un gusto medio raro”, dijo Jossmery entre risas.

Además, la modelo recalcó que ella prefiere a los hombres entre 25 y 34 años, y que sean altos o divertidos. “Que tenga bastante actitud, eso es lo que cuenta”, expresó la exintegrante del reality ‘Reinas del Show’.

