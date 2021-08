Después de 16 meses con las puertas cerradas a raíz de la pandemia de la COVID-19, los cines abren sus puertas. En esta ocasión, Jossmery Toledo contó su experiencia tras asistir a una sala de cine.

“En el cine ya no venden cancha, no se puede llevar comida, no se puede llevar absolutamente nada, ustedes tienen que ir ya bien comidos”, comentó en una de sus historias de Instagram la exparticipante de Reinas del Show.

Luego continuó con: “chicos, hasta ahora no supero el cine sin cancha, yo me iba a al cine por la cancha, es más, combinaba salado con dulce, no lo puedo creer, estoy decepcionada”.

ESTE ES EL COSTO DE LAS ENTRADAS EN CINEPLANET Y CINEMARK

La cadena de cines Cineplanet ha puesto en funcionamiento 17 complejos de salas de cine ubicadas en Lima, así como en las ciudades de Arequipa, Chiclayo, Huancayo, Trujillo y Cusco.

Al seleccionar la compra de un ticket para ver una película en 2D en sus salas de cine de Lima, los precios varían entre S/ 31 y S/ 13 para las entradas generales. Sin embargo, los precios son más bajos en las salas de cine situadas en el interior del país, donde el costo de un boleto fluctua entre S/ 21.5 y S/ 10.

Lima

Centro Cívico

Entrada general: S/ 22.5

Entrada niños y adultos mayores: S/ 20.50

Comas

Entrada general: S/ 17

Entrada niños y adultos mayores: S/ 16

Centro Comercial Real Plaza Salaverry

Entrada general: S/ 31

Entrada niños y adultos mayores: S/ 29

Ventanilla

Entrada general: S/ 18

Entrada niños y adultos mayores: S/ 14

Guardia Civil

Entrada general: S/ 17.5

Entrada niños y adultos mayores: S/ 15.5

Villa El Salvador

Entrada general: S/ 13

Entrada niños y adultos mayores: S/ 11

En regiones

Chiclayo

Entrada general: S/ 20.5

Entrada niños y adultos mayores: S/ 17.5

Cusco

Entrada general: S/ 20

Entrada niños y adultos mayores: S/ 17

Piura

Entrada general: S/ 10

Entrada niños y adultos mayores: S/ 10

Trujillo

Entrada general: S/ 21.5

Entrada niños y adultos mayores: S/ 17.5

Huancayo

Entrada general: S/ 15

Entrada niños y adultos mayores: S/ 14