Tras haber anunciado su relación sentimental en las redes sociales, Jean Deza y Jossmery Toledo no tienen reparos en mostrarse muy cariñosos durante cualquier momento del día. Esta vez, la expolicía compartió un video en el que muestra al exfutbolista de Alianza Lima en su faceta como ‘estilista'.

A través de sus historias de Instagram, Jossmery Toledo mostró en la popular red social cómo Jean Deza la peina y le arregla el cabello mientras ella graba con su celular el peculiar momento.

Jean Deza se transforma en ‘estilista’ de Jossmery Toledo. (Video: Instagram)

“Así señores deben de tenerlos a sus novios”, se escucha decir a la exsuboficial entre risas. Por su parte, el joven futbolista solo atina a seguir peinando el cabello de su pareja.

El hecho no pasó desapercibido por Rodrigo González, quien se animó a comentarlo de la siguiente manera: “Ahora que Jean Deza fue echado de Alianza Lima, Jossmery Toledo nos presenta a su nuevo estilista”.

Asimismo, el popular ‘Peluchín’ compartió unas imágenes que le enviaron sus seguidoras, donde se puede ver a la pareja realizando sus compras en un centro comercial.

“No se separan ni con agua caliente... ¡Ya hacen los quehaceres del hogar juntos!”, agregó Rodrigo González en sus historias de Instagram.

Shirley Arica cuestiona físico de Jossmery Toledo

La modelo Shirley Arica arremetió contra la exsuboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP), Jossmery Toledo, actual pareja del exfutbolista de Alianza Lima, Jean Deza.

“Es que yo no puedo fingir. No tengo nada en contra de la chica, pero tiene cara de alien, esa nariz que tiene como que no le han hecho muy bien. A mí no me gusta su operación, bueno, hay gustos y colores”, dijo la expareja de Deza en diálogo con Magaly Medina.

