La modelo Shirley Arica arremetió contra la exsuboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP) Jossmery Toledo, actual pareja del exfutbolista de Alianza Lima Jean Deza.

“Es que yo no puedo fingir. No tengo nada en contra de la chica, pero tiene cara de alien, esa nariz que tiene como que no le han hecho muy bien. A mí no me gusta su operación, bueno, hay gustos y colores”, dijo la expareja de Deza en diálogo con Magaly Medina.

Shirley Arica pidió a sus seguidores que la dejen de vincular con Jean Deza porque ya no mantienen una relación y pidió que lo relacionen con Jossmery Toledo.

“Lo único que quiero es que me dejen de vincular con él porque siempre escucho el ex de Shirley Arica, ahora deben decirle el novio flamante de la tombita, yo ya fui, estoy en otro libro”, indicó.

Eso no es todo. Shirley Arica dijo que había tenido una discusión fuerte con Jean Deza, cuando aún tenían una relación, e indicó que él necesita una “niñera”.

“Lo que él necesita a su lado es una niñera, no una enamorada, necesita a alguien que esté con él, pendiente las 24/7, que se desviva por él. Yo tengo una prioridad, una hija, en caso de Jossmery, es una mujer soltera. Me refiero sin hijos. Ella tiene todo el tiempo, quizás, que yo no le dediqué a mi relación. Para mí siempre era primero mi hija y yo siempre ponía peros para no vernos o derepente no tenía tiempo. Cuando empezó la cuarentena varias cosas cambiaron”, sostuvo Arica.

VIDEO RECOMENDADO

Beto Ortiz habló sobre Sigrid Bazán

Beto Ortiz habló sobre Sigrid Bazán. (Magaly Tv. La firme)