Las autoridades lograron identificar a la segunda persona fallecida tras la tragedia ocurrida en una fábrica clandestina de procesamiento de harina de pescado en el distrito de San Andrés, en Pisco. Se trata de Wilder Manuel Castro Alayo, conocido como el “Chimbotano”, quien también deja dos hijos en la orfandad. Perdió la vida junto a Fidel Antonio Palomino Pantoja, “Loco Toño”, presuntamente a causa de la inhalación de sustancias químicas tóxicas, entre ellas ácido sulfúrico.

Tragedia en fábrica

En tanto, Evelin Johana Torres Benavides y Wilfredo Germán Donayre Cartagena permanecen internados en el hospital San Juan de Dios bajo estricta vigilancia médica. Familiares de las víctimas señalaron como hecho extraño que, tras lo ocurrido y al llegar para intentar colaborar en las labores de rescate, se percibió una fuerte emanación de amoniaco, lo que habría obligado a evacuar el lugar y evitado que se evidencien las condiciones precarias en las que operaría el establecimiento.

De acuerdo con información policial, Castro Alayo llegaba periódicamente a Pisco para recoger productos elaborados en esta planta clandestina, ubicada en las inmediaciones del botadero de San Andrés. Asimismo, mantenía contacto con “Loco Toño”, quien realizaba trabajos de limpieza de manera eventual dentro del local, el cual operaba de forma informal y sin cumplir con las condiciones mínimas de seguridad exigidas.

Versiones indican que el accidente se produjo cuando Fidel Antonio Palomino Pantoja perdió el conocimiento tras exponerse a sustancias químicas presentes en una poza de residuos, cayendo en su interior. En un intento por rescatarlo, Wilder Castro descendió sin contar con equipos de protección, siendo también afectado por los gases tóxicos, lo que provocó el fallecimiento de ambos en cuestión de minutos.

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