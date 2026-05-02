La Junta Nacional de Justicia aprobó el inicio del concurso público de méritos para seleccionar al próximo jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. El proceso fue convocado luego de la renuncia de Piero Corvetto y contempla varias etapas de evaluación antes de la designación final.

De acuerdo con el cronograma oficial, la convocatoria fue publicada el 29 de abril de 2026. El pago por derecho de inscripción podrá realizarse entre el 30 de abril y el 7 de mayo, mientras que la inscripción y presentación de documentos de aptitud estarán habilitadas desde el 2 de mayo hasta el mediodía del 8 de mayo.

Los postulantes también deberán presentar su declaración jurada en el sistema de la Contraloría General de la República hasta las 11:59 p. m. del 8 de mayo. En tanto, la entrega de documentos para acreditar discapacidad podrá realizarse hasta el 11 de junio.

Evaluación de postulantes

La Junta Nacional de Justicia revisará el cumplimiento de requisitos entre el 11 y 12 de mayo. En caso de observaciones, los aspirantes tendrán los días 13 y 14 de mayo para subsanar la documentación requerida.

La lista oficial de postulantes aptos será publicada +el 18 de mayo. Posteriormente, el 21 de mayo se desarrollará la evaluación de conocimientos y ese mismo día se difundirán los resultados.

Revisión curricular y plan de trabajo

Entre el 22 y el 26 de mayo, los candidatos deberán presentar de forma digital los documentos de su hoja de vida e investigaciones académicas. Los resultados de esta fase serán publicados el 29 de mayo.

Los postulantes también podrán presentar recursos de reconsideración entre el 1 y el 3 de junio. La resolución de esos pedidos y la publicación de la nueva lista de aptos se realizará el 8 de junio.

La siguiente etapa corresponde a la evaluación del plan de trabajo. Los candidatos deberán presentar este documento entre el 9 y el 11 de junio y sustentarlo el 16 del mismo mes.

Entrevistas y pruebas finales

Ese mismo 16 de junio también se publicará el cronograma de entrevistas personales y las hojas de vida de quienes continúen en competencia. Además, los postulantes deberán actualizar información sobre procesos penales, civiles, administrativos o disciplinarios entre el 17 y 19 de junio.

Como parte del proceso, también se aplicarán pruebas patrimoniales y socioeconómicas. Los candidatos deberán presentar declaraciones juradas sobre ingresos, bienes e intereses los días 22 y 23 de junio.

El 24 de junio se realizarán evaluaciones psicológicas y psicométricas. Un día después se entregarán los resultados correspondientes.

El proceso también contempla un periodo para la presentación de tachas contra los postulantes entre el 1 y el 10 de junio. La resolución de estos casos se conocerá el 22 de junio.

Asimismo, se podrán presentar denuncias contra los candidatos hasta el 23 de junio. Los postulantes tendrán un plazo para presentar sus descargos si corresponde.

Las entrevistas personales finales se desarrollarán el 2 de julio. Ese mismo día se publicará el cuadro de méritos, los resultados de la votación y el nombre de la persona elegida para liderar la Oficina Nacional de Procesos Electorales.

La juramentación del nuevo titular de la ONPE quedó programada para el 3 de julio de 2026. Con ello culminará el proceso de selección impulsado por la Junta Nacional de Justicia.