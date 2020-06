Magaly Medina, en uno de sus programas, puso al descubierto la venta de pijamas que tiene Josimar, utilizando la imagen de personajes de Disney, Nickelodeon y Netflix. Cabe mencionar que el músico no cuenta con los permisos necesarios y tampoco entrega boletas a sus clientes.

Toda esta investigación surge tras ver un video de Instagram donde Yosimar ofrece la ropa de dormir. Para su sorpresa, descubrieron que la empresa ‘DyM Comford’ tenía el mismo número de contacto que la marca ‘Josifid’, que pertenecería a la madre del salsero.

Incluso, el equipo de Magaly se contactó vía Whatsapp con ‘DyM Comford’, y el mensaje automático confirmó que se trataba de la misma empresa del cantante, pero al hacer el pedido y pedir factura, la persona encargada de decepcionar los mensajes comunicó que no dan comprobaste.

“Ha vuelto a poner marcas (...) Ahora vende pijamas de Mickey y tampoco entrega ni boleta ni factura. Nosotros como clientes hemos accedido a ese teléfono, hemos pedido los pijamas, no son baratos. Nos ha costado tres pijamas casi 400 soles. El pedido recién va a llegar el martes. Alguna vez (Josimar) salió al frente diciendo que se iba a formalizar y dijo que ‘en la formalidad está el éxito’. No se trata de palabrería barata, no se trata de hablar cantifladas”, comentó ‘Urraca’.

Josimar fue criticado tras ser acusado de vender pijamas bambas.

Josimar acusado de vender pijamas informalmente

¿HABRÁ DEMANDA?

El equipo de Magaly se comunicó con Rosi Arévalo, la representante de derechos de autoría de Nickelodeon en el Perú y esto fue lo que dijo:

“Va en contra de la sana empresa, contra los que sí desembolsan su plata y pagan sus impuestos. En el caso de Nickelodeon, lo primero es notificar y obviamente, si es que no hay una respuesta de notificación, se procede a elevar a otra instancia, notificaciones legales”, indicó.

Miguel Ángel de la Flor, el gerente de Textiles Arval, aseguró que a quien corresponde actuar es a Disney, ya que él es únicamente un licenciatario de la marca. “Creo que esta vez hay que tomar acciones”.