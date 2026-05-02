Mientras permanece fuera del país, Magaly Medina contó que acompaña a su esposo en un viaje por Estados Unidos y México, donde actualmente celebran su cumpleaños.

La conductora de TV indicó que inicialmente tenían previsto asistir a una presentación de Andrés Roca Rey, pero ese plan cambió tras el percance que sufrió el torero en la Feria de Sevilla. Pese a ello, decidió mantener el viaje porque no conocía Guadalajara.

Medina también reveló que ya entregó por adelantado el regalo de cumpleaños de su esposo.

“Ya le di su regalo adelantado, un abrigo de vicuña y cashmere que llevó a la graduación de su hija”, expresó Magaly para Trome.

La popular Urraca también comentó que evalúan realizar una nueva renovación de votos por sus diez años de matrimonio, aunque sería durante un fin de semana.

Sobre la carta notarial enviada por el abogado Iván Paredes por presuntos comentarios difamatorios, la conductora de TV evitó profundizar y afirmó que el tema está siendo manejado por su defensa legal.