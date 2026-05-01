La Junta Nacional de Justicia (JNJ) aprobó el cronograma del concurso público de méritos para seleccionar al nuevo jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), tras la renuncia de Piero Corvetto.

De acuerdo con el calendario, el funcionario elegido juramentará el próximo 3 de julio de 2026.

El proceso se inició con la convocatoria publicada el 29 de abril y contempla la inscripción de postulantes hasta el 8 de mayo. Luego, la JNJ evaluará el cumplimiento de requisitos y publicará la lista de candidatos aptos el 18 de mayo, dando paso a la etapa de evaluación de conocimientos, prevista para el 21 de mayo.

Posteriormente, los postulantes deberán dar la evaluación curricular, que incluye la presentación de documentos y trabajos de investigación, seguida del estudio de caso, donde presentarán y sustentarán su plan de trabajo. Estas fases permitirán seleccionar a los candidatos que avanzarán a la etapa final.

El cronograma también contempla entrevistas personales y pruebas de confianza, como evaluaciones psicológicas, patrimoniales y socioeconómicas, además de la verificación de antecedentes. Estas etapas se desarrollarán entre el 22 de junio y el 2 de julio.

Asimismo, el proceso incluye mecanismos de control ciudadano, como la presentación de tachas y denuncias contra los postulantes.

Finalmente, la publicación del cuadro de méritos y los resultados de la votación se realizará el 2 de julio, mientras que la juramentación del nuevo jefe de la ONPE está programada para el 3 de julio.