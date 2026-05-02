La cuestionada empresa Galaga, responsable del transporte de material electoral en la primera vuelta, participará en la licitación que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) realizará el 7 de junio para el mismo servicio.

Así lo anunció su abogado, Cristian Castillo, en Canal N, quien defendió la participación de la compañía en el nuevo proceso.

“Queremos demostrar que Galaga puede ganar en cualquier concurso, porque tiene la capacidad como empresa, tiene la responsabilidad moral como empresa y tiene las manos limpias”, resaltó el defensor legal.

Está preparada

Castillo sostuvo que la empresa ganó la pasada licitación por su capacidad técnica y logística, así como por su cumplimiento legal y transparencia.

“No tenemos la seguridad de que vamos a ser los transportadores, pero sí nos vamos a presentar para demostrar que sí tenemos la capacidad y que lo que hemos hecho ha estado bien”, afirmó.

Asimismo, negó que la empresa tenga responsabilidad en la descalificación de otras compañías en la licitación para la primera vuelta. “No es responsabilidad de Galaga que las otras empresas no tengan la capacidad técnica para preparar una propuesta técnica tan sencilla”, replicó.

Añadió que la empresa competidora –Hermes– solo tiene camiones de hasta 4 metros cúbicos, cuando la ONPE exigía un mínimo de 10 metros cúbicos.

Sobre otra de las condiciones de la licitación, el abogado sostuvo que en los términos de referencia (TDR) “solo exigían acreditar contratos por 4.5 millones de soles o más”.

“(El Consorcio) AFE tiene más de 30 millones de soles en contratos con el Estado. Todo el Ministerio Público lo trabaja AFE; entonces, que no haya presentado la experiencia no es culpa ni de Galaga ni de los funcionarios de ONPE”, puntualizó.