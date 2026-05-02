El etnocacerista Antauro Humala Tasso encabezó el Segundo Congreso Nacional de la Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O.), evento que se realizó ayer en su local partidario de Santa Beatriz.

El congreso fue convocado a las 10:00 de la mañana, pero comenzó una hora más tarde con la presencia de decenas de simpatizantes.

Humala Tasso compartió la mesa central con el excandidato presidencial de la alianza Venceremos, Ronald Atencio; el secretario general del partido comunista Patria Roja, Julio Mendoza García; y sus dirigentes nacionalistas.

Encuentro

Humala empezó su discurso al evocar los supuestos inicios del etnocacerismo en los cuarteles del Ejército Peruano, en la época del terrorismo, así como sus motines en Locumba, Tacna (año 2000); y en Andahuaylas, Junín (año 2005).

“No tenemos partido, pero, repito, estamos siempre en el eje de la política. ¿Por qué? Por nuestra ideología”, enfatizó.

Asimismo, criticó a la prensa por tratar de ser “consejeros” del candidato presidencial del partido Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez, y convencerlo de no aliarse con el nacionalismo.

“No hay un papel escrito, ni los papeles escritos son vinculantes. Acá lo que se trata es de la convergencia de dos posiciones políticas históricas”, enfatizó sobre su relación con JP.

Al respecto, Antauro Humala reconoció que, como asegura Roberto Sánchez, no hay una “alianza formal” con Juntos por el Perú, pero que esto se debe a que A.N.T.A.U.R.O. perdió su inscripción en marzo del año pasado, debido a sus declaraciones contra el orden constitucional.

En esa línea, Humala dejó en claro que el respaldo etnocacerista a Sánchez es abierto e incondicional de cara al balotaje.

Recordó que la pérdida de la inscripción de A.N.T.A.U.R.O. los obligó a apoyarse en JP como la opción más cercana a sus postulados, como el de instalar una asamblea constituyente.

Propuestas

El punto de encuentro más sólido entre A.N.T.A.U.R.O. y Juntos por el Perú es la demanda de una asamblea constituyente. Humala Tasso dedicó una parte extensa de su intervención a este eje, que calificó como “el principal punto que nos une” con Roberto Sánchez.

“La única manera de apaciguar la ansiedad popular, la ansiedad social, es garantizando la Asamblea Constituyente”, afirmó.

El exreo por rebelión reiteró, además, su conocida iniciativa del fusilamiento de corruptos y “presidelincuentes”, planteamiento que calificó como “propio del etnocacerismo” y que forma parte de los diez puntos estratégicos de su organización.

Planteó una amnistía general de presos políticos como condición para garantizar la gobernabilidad de un eventual gobierno de Roberto Sánchez.

La medida no sería exclusiva para las izquierdas, porque incluiría al expresidente y golpista Pedro Castillo, al congresista Guillermo Bermejo y a otros dirigentes judicializados, pero también a militares condenados por delitos cometidos durante el conflicto armado interno.

“Cuando digo de presos políticos, estoy diciendo no solamente a Pedro Castillo y a todos los hermanos del castillismo presos o perseguidos, a nuestro hermano Guillermo Bermejo, y otros luchadores más, todos los judicializados”, precisó.

Para Humala, una amnistía parcial solo direccionada a un sector político haría que el proceso comenzara “cojo”.

El político radical también apuntó contra el presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, a quien acusó de responder a intereses extranjeros por encima del Estado peruano.

“Julio Velarde es el empleado, es el obrero, el ‘cholillo’ de la Reserva Federal norteamericana y de los bancos privados que son dueños de esa Reserva Federal. Y estos son los que dirigen nuestra macropolítica económica”, sostuvo.

Humala agregó que un “gobierno refundacional”, del que se sentiría parte, deberá repatriar las reservas de oro custodiadas en el exterior y replantear esa relación con los poderes financieros internacionales.

Balances

El exconvicto también escuchó los informes de las delegaciones regionales, que se adjudicaron parte del mérito de los resultados de la primera vuelta de Sánchez y sus postulantes al Congreso bicameral.

Las regiones de Apurímac y Madre de Dios informaron haber alcanzado el cien por ciento de los cupos al Senado y Cámara de Diputados en sus circunscripciones, colocando un senador y dos diputados.

“Madre de Dios obtuvo más de 18 mil votos en toda la región a favor del partido Juntos por el Perú, obteniendo como resultado la victoria total, poniendo un senador, el compatriota Hugo Ccahuana, y dos diputados para que trabajen en este congreso a nivel regional durante todo este periodo. El compatriota James (Holguin) y la compatriota Haydee (Poma)”, resaltó la tesorera nacional de A.N.T.A.U.R.O., Guillermina Bengolea.

La delegación de La Libertad, por su parte, atribuyó al trabajo etnocacerista la elección de un diputado de JP en el norte del país. “Gracias a Antauro, gracias a la ideología de Antauro”, afirmó el delegado regional Pakin Rodríguez.

Simpatizantes del partido A.N.T.A.U.R.O.

Análisis

El politólogo Jean Carlos Rodríguez explicó que el etnocacerismo sí podría incidir en las decisiones del próximo gobierno mediante su cuota parlamentaria.

“Podría condicionar sus votos a cambio de alguna intervención en el aparato estatal”, alertó.

En cuanto al peso electoral, el analista recordó que en 2021 el etnocacerismo representó un respaldo cercano al 7 u 8%, cifra que en un balotaje ajustado resultaría relevante para Sánchez.

“Las intenciones de Sánchez son moderarse para atraer votos del centro, pero no podrá convencer teniendo a alguien tan radical como Antauro como aliado”, concluyó