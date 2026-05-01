El Ministerio Público inició diligencias preliminares tras las denuncias de familiares de ciudadanos peruanos que habrían sido engañados con supuestas ofertas laborales para viajar a Rusia y que, posteriormente, habrían sido enviados al frente de batalla en la guerra con Ucrania.

Según denunció el abogado Percy Salinas, ocho peruanos habrían fallecido y otros cinco permanecen gravemente heridos en territorio ruso sin recibir atención médica adecuada.

Además, alrededor de 120 familias habrían perdido comunicación con sus parientes luego de viajar bajo esta misma modalidad, presuntamente promovida por una organización con sede en Colombia.

Frente a esta situación, las Fiscalías Especializadas en Delitos de Trata de Personas de Lima y Lima Norte abrieron investigaciones por el presunto delito contra la dignidad humana, en las modalidades de trata de personas y trata agravada. Entre las acciones dispuestas figuran la toma de testimonios y pedidos de información a la Cancillería y a Migraciones.

Las diligencias se desarrollan junto con la División de Investigación de Trata de Personas de la Policía.

🚨 #LoÚltimo | Ministerio Público inicia investigaciones por presunta trata de personas en agravio de peruanos captados con ofertas laborales engañosas para ser trasladados a Rusia. pic.twitter.com/jKl6IIgmq8 — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) May 1, 2026

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