La fe mueve montañas, pero a su vez es un motor más que suficiente para que una pareja de adultos mayores realice una peregrinación hacia el santuario de la Virgen de Chapi ubicado en Charcani, en el distrito de Cayma.

Desde hace 5 años, Rolando Apaza y su esposa Sabina Castilla, ambos de 72 años, recorren cerca de dos kilómetros para llegar a su destino y recibir la bendición de la Virgen María. La pareja de esposos lleva 30 años unidos.

Junto a su compañera de vida, don Rolando indica que desde hace 5 años realiza este recorrido hacia Charcani, pero antes de ese tiempo iban hasta el santuario mayor ubicado en el distrito de Polobaya.

Esta tradición de un lustro cargado de devoción también es en agradecimiento a la Virgen de Chapi, a quien consideran milagrosa, por acompañarlos en el trabajo y en la salud.

La pareja de adultos mayores reside en Cerro Colorado y llegaron hasta el ingreso en Cayma, desde donde recorrieron el trayecto al santuario a pie en media hora aproximadamente, según relatan.

“Anteriormente yo estaba bien de salud, en aquellos tiempos incluso venía. A pie desde Cerro Colorado. Soy una persona diabética, ya ha avanzado en mi enfermedad y ya no puedo caminar como antes”, relata don Rolando tras presenciar la misa de fiesta.

Por su parte Doña Sabina, con menos palabras y conteniendo las lágrimas comenta que la fe en la virgencita la ayudó a superar diversas enfermedades. Este año la pareja se despide del Santuario de Charcani, haciendo el signo de la cruz y recorriendo el camino de vuelta a casa a pie.