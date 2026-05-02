La candidata presidencial Keiko Fujimori (Fuerza Popular) respaldó la realización de una auditoría internacional a los sistemas de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), ante presuntas irregularidades detectadas en la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026 (EG2026).

El pedido fue formulado este jueves por gremios empresariales como la Asociación de Exportadores, la Sociedad Nacional de Industrias, la Cámara de Comercio de Lima, la Asociación Automotriz del Perú y la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú, a través de un comunicado.

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La postulante a la presidencia se mostró a favor al ser consultada por la prensa sobre esta iniciativa.

“Yo creo que toda medida que pueda corregir será importante de cara a analizar los resultados de la primera vuelta y, sobre todo, también de cara a la segunda vuelta. Este pedido me parece importante y esperamos que esto pueda hacerse en estas semanas”, señaló.

En otro momento, Fujimori subrayó que la elección del nuevo jefe de la ONPE debe realizarse con criterios técnicos y plena transparencia.

“Creo que algo muy importante que se debe buscar en el próximo jefe de la ONPE es la preparación técnica, su imparcialidad, y por supuesto la convocatoria amplia, las entrevistas que se hagan de manera pública”, indicó.

Asimismo, la lideresa de Fuerza Popular cuestionó que un excandidato de Juntos por el Perú haya asumido la defensa del exjefe de la ONPE, Piero Corvetto.

“A mí algo que me llamó la atención, es que el señor Julio Arbizú ha sido candidato y militante de Juntos por el Perú, es un hecho que también lo pinta de cuerpo entero, porque hay dos cosas que uno como persona elige: los médicos y el abogado. Y creo que esta decisión también lo desacredita de cara hacia el futuro, porque ya no podemos llorar sobre leche derramada”, declaró.