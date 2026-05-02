“Mediodía Criollo”, el emblemático programa de música costeña peruana regresa desde mañana domingo a la señal de TV Perú, motivado por el clamor de la audiencia y por la necesidad de seguir cimentando las bases de nuestra identidad. En esta nueva etapa, toman la posta en la conducción, Lucy Avilés y Carlos Ardiles, quienes apuestan por refrescar el formato aportando un estilo propio y contemporáneo.

La fuerte química personal entre los presentadores es el motor principal de esta nueva etapa, que busca equilibrar la tradición musical con segmentos innovadores.

“La conducción es una gran responsabilidad, Cecilia Barraza marcó una etapa muy importante en el programa, ella es irremplazable, Lucy y yo queremos hacer una nueva etapa con nuestro propio estilo, con nuestras propias cualidades, y sobre todo siempre con la difusión de la música criolla”, dice Carlos Ardiles.

“Si a mí me preguntabas hace 20 o 25 años, sobre la conducción te hubiera dicho, a mí dame la secuencia que hable de la tradición. Pero, uno va aprendiendo que con los años todo tiene que renovarse, refrescarse, darle un nuevo aire. Por eso está Carlitos acá. Él es la juventud en este programa”, agrega Lucy Avilés.

Durante el evento de lanzamiento de la nueva temporada realizado este mediodía, la titular del IRTP, Cinthia Ramírez, resaltó que “Mediodía Criollo” promueve y contribuye al fortalecimiento de la identidad cultural del país.

“Mediodía Criollo”, que se transmitirá desde el auditorio Los Incas del Ministerio de Cultura, todos los domingos al mediodía, incluirá varias secuencias como “Barrio criollo”, “La peñita de los viernes”, “Criollos de siempre”, “La tertulia”, “Criollitos” y “Escuela de criollismo”, que darán variedad al programa.

“Alistamos varias sorpresas para el primer programa”, espérenlas”, dice Lucy Avilés.

Durante el evento de lanzamiento de la nueva temporada realizado este mediodía, la titular del IRTP, Cinthia Ramírez, resaltó que “Mediodía Criollo” promueve y contribuye al fortalecimiento de la identidad cultural del país. En ese sentido, enfatizó la importancia de generar contenidos que integren a distintas generaciones para preservar la esencia del criollismo.

“Es un programa emblemático de TVPerú y, como medio público, nuestro compromiso es seguir produciendo espacios culturales para difundir nuestras tradiciones”, subrayó.