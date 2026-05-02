Las autoridades intensificaron las acciones de supervisión sobre el cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales en distintas empresas del país. Como resultado de estas evaluaciones, se detectó que miles de empleadores mantienen deudas vinculadas a los aportes destinados al Sistema Nacional de Pensiones.

La Oficina de Normalización Previsional (ONP) informó que, con datos proporcionados por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), se identificó a más de 157 mil empleadores que no han cumplido con depositar los aportes correspondientes de sus trabajadores. Esta situación podría afectar a miles de afiliados, debido a que esos fondos son necesarios para acceder a una pensión en el futuro.

La entidad recordó que el aporte al Sistema Nacional de Pensiones representa el 13 % de la remuneración total del trabajador afiliado. En los casos en que el sueldo es menor a la Remuneración Mínima Vital, el cálculo se realiza tomando como referencia el monto vigente establecido por ley.

La ONP señaló que los periodos pendientes deben ser regularizados en el menor tiempo posible para evitar mayores consecuencias. Indicó que las empresas que continúen incumpliendo con esta obligación podrían enfrentar procedimientos administrativos y acciones judiciales.

Asimismo, precisó que corresponde a los empleadores realizar la retención de los descuentos previsionales y efectuar el pago respectivo. El incumplimiento de esta responsabilidad perjudica directamente a los trabajadores afiliados al sistema público de pensiones.

Canales de atención

Con el objetivo de facilitar el cumplimiento de estas obligaciones, la institución informó que cuenta con diversos canales de atención para empleadores y ciudadanos en distintas regiones del país. A través de estos espacios se brinda información sobre aportes pendientes y orientación relacionada con el sistema previsional.

Además, la ONP recordó que mantiene habilitada su central telefónica denominada “ONP Te escucha” mediante el número (01) 634 2222 en la opción 1. A través de este servicio, los usuarios pueden recibir acompañamiento y resolver dudas sobre sus aportes.

La entidad reiteró su llamado a las empresas para que regularicen su situación y cumplan con sus obligaciones dentro de los plazos establecidos. Señaló que estos aportes son fundamentales para garantizar la estabilidad económica de los trabajadores durante su etapa de jubilación.

Asimismo indicó que los trabajadores pueden utilizar los canales oficiales para conocer información sobre los aportes realizados por sus empleadores a lo largo de su vínculo laboral. La supervisión de estos fondos continúa siendo un tema relevante debido al impacto que tiene en la seguridad económica de miles de personas.