Jossmery Toledo se ha vuelto tendencia en las redes sociales, luego de presentarse en el programa de TV de Magaly Medina. La expolicía, ahora, visita los diversos canales peruanos para hablar sobre sus proyectos y, también, sobre su relación con su expareja Jean Deza.

Hace unos días, el portal Limay.pe informó que se comunicaron con Jossmery Toledo para hacerle algunas preguntas sobre sus nuevos proyectos que se vienen luego de volverse aún más mediática, pero ella no quiso responder a menos que sea en un set de televisión.

“No estoy dando entrevistas por teléfono… de verdad discúlpame, pero no estoy hablando ya, absolutamente nada, a menos que vaya a un programa”, respondió Jossmery Toledo.

¿POR QUÉ NO QUISO RESPONDER JOSSMERY TOLEDO?

El portal web le preguntó a la modelo cuál es el inconveniente para responder, lo cual ella respondió lo siguiente:

“Porque no me gusta estar diciendo…no sé…no me gusta hablar mucho de mis cosas, soy un poco más reservada…me vas a disculpar pero estoy manejando”.

