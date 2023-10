Kiara Fuentes, hermana de Rosa Fuentes, declaró para ‘América Hoy’ tras la fuerte revelación que compartió la noche del último domingo en su cuenta de Instagram, donde acusa a Jossmery Toledo de hostigar a Paolo Hurtado y a sus dos hijos.

“De ninguna manera expondríamos a los bebes así, nostros hemos estado, ellos han estado en los juegos, han estado paseando, nos hemos ido a... y nos hemos ido a ‘x’ tiendas y qué casualidad que la señora se aparecería por ahí donde ellos estaban... pienso yo que ella ha estado esperando el momento para poder encontrarlo a él solo, para hablarle a él solo ”, manifestó la cuñada del futbolista.

Asimismo, narró que cuando se estaban retirando, apareció Jossmery Toledo en el estacionamiento y el hijo de Paolo Hurtado entró en una crisis de nervios.

“ Mi sobrino el mayor se dio cuenta de lo que estaba pasando, él está grande y se dio cuenta y reaccionó de la manera que reaccionó, se puso a llorar, se tocó de nervios gritando, hablando cosas de su mamá ”, sostuvo Kiara Fuentes.

Por ese motivo, aseguró que se indignó e intentó atacar a Jossmery Toledo, descartando que haya defendido al esposo de su hermana. “ Yo no saco cara por él, de ninguna manera, no... porque yo sé que él es el principal culpable de todo lo que ha pasado y de ninguna manera lo voy a defender ”, añadió.

Posteriormente, resaltó que Jossmery Toledo vio de manera burlona y se rió al ver al hijo de Paolo Hurtado llorando. “ Es por eso que yo me he indignado y me he acercado a decirles las cosas que se lo tenía que decir a ella en su cara ”, concluyó.

América Hoy: Caso Rosa Fuentes