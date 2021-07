La influencer y expolicía, Jossmery Toledo aclaró que no está participando en el reality ‘Reinas del show’, que conduce Gisela Valcárcel, para involucrarse sentimentalmente o pelearse con alguien. Así lo dijo, luego de que en el programa ‘América hoy’, se descubriera que aún guarda el teléfono de Fabio Agostini, actual pareja de Paula Manzanal, quien también participa en el reality.

Paula Manzanal y Jossmery Toledo comparten camerino en el reality y se conoce que la expolicía salió con Fabio Agostini en el pasado. Pese a ello, Jossmery dejó en claro que se lleva muy bien con todas las competidoras.

“Yo me llevo bien con todas mis compañeras, no soy problemática. Yo no soy rival de nadie, ellas son mis compañeras, y si compito será conmigo misma para ser cada vez mejor. No he venido a Reinas del show a involucrarme con alguien sentimentalmente o a pelear con alguien, yo he venido a demostrar todo lo que puedo hacer”, señaló Jossmery Toledo.

Considera a Korina Rivadeneira como la competidora más fuerte del reality y expresó no tenerle miedo a la conductora de televisión, Janet Barboza, quien también participa en el show.

“Creo que Korina es fuerte, tiene tiempo ensayando, ya estuvo en una competencia, y Allison es muy buena bailando. La verdad, creo que todas pueden sorprender... Yo no le tengo miedo a Janet, yo solo le tengo miedo a caerme en las piruetas”, manifestó entre risas.

Jossmery Toledo aseguró que demostrará que no tiene “dos pies izquierdos” como la gente cree y este sábado a las 9 de la noche todos verán que no es “una chica policía ruda y tiesa” y que sí tiene carisma para bailar.

“Esta gala es mucho más exigente e intensa que la anterior, pero estoy contenta con el género que me ha tocado, me estoy esforzando mucho porque este sábado quiero sorprender. Estoy dando todo de mí, estoy con moretones, dolor de cuerpo, es distinto hacer una coreografía con piruetas, a un entrenamiento de máquinas, que suelo hacer siempre”, añadió.

