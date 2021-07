Ayer se vivió la quinta gala de “Reinas del Show” y tras las presentaciones de las participantes, se conoció que Jossmery Toledo y Carla Rueda ‘Cotito’ quedaron en la cuerda floja esta semana. Además, en el programa se tocó el tema de la separación de Fabio Agostini y Paula Manzanal, por lo que la expolicía tuvo fuertes comentarios.

“Yo soy vidente, yo les dije que eso no iba a durar, eso es obvio. Mi amiga se aburre rápido y el chico no toma nada en serio”, comentó Jossmery

Luego continuó con: “Ellos son adultos, ellos saben lo que hacen. Paula terminó con él (...) él no quiere quedar mal, el ego de hombre hace que hable de más (...) yo le deseo lo mejor a mi amiga, así esté con una bailarín”.

“Yo soy profesional”

Por otro lado, Milena Zárate y Paula Manzanal protagonizaron un tenso momento debido al cambio de bailarines que tuvieron las participantes. Zárate culpó a Manzanal y Toledo de lo sucedido.

“Yo soy profesional en lo que hago, no bailarina profesional, pero intento, hago el esfuerzo, trabajo mucho dentro y fuera de la academia”, comenzó sobre su papel en los ensayos.

Es ahí donde criticó a Paula Manzanal y Jossmery Toledo, pues las culpa de dicho cambio debido a su reclamos de sus bailarines en ediciones pasadas.

“Para mi George (su ex bailarin) no es un calzoncillo que me quito y me pongo. Quizá como ellas están acostumbradas a cambiar de novio, o de bailarín, yo no... Esto no es juego que si uno suda y no le gusta, que a otro le salen pelos. No me parece justo para las demás”, sentenció.