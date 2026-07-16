Tras dos años de ausencia, Juan Diego Flórez retorna al país para ofrecer una gala exclusiva el sábado 19 de septiembre, a las 8:00 de la noche, en el Convexia Expo Center de Santiago de Surco. Esta única presentación se realizará en el marco del decimoquinto aniversario de Sinfonía por el Perú, organización fundada y presidida por el afamado tenor para impulsar y promover la formación musical en niños, niñas, adolescentes y jóvenes a nivel nacional.

“Volver a cantar en Lima resulta emocionante, y hacerlo con el propósito de festejar los 15 años de Sinfonía por el Perú es doble alegría. Será una noche para celebrar la música, visibilizar a esos niños, niñas y jóvenes que encuentran en el arte una oportunidad para crecer; y resaltar el hermoso camino recorrido durante quince años. Me sentiré inmensamente feliz al compartir este momento con el público peruano, disfrutaremos juntos una gala preparada con bastante cariño”, señala Juan Diego con profunda satisfacción.

Reconocido en el ámbito internacional como uno de los tenores más importantes de su generación, Juan Diego Flórez ha desarrollado una trayectoria artística impresionante, exponiendo su talento en los escenarios más prestigiosos del mundo. En esta ocasión, su repertorio está concebido para complacer la sensibilidad del público peruano, integrando clásicos memorables de la lírica mundial con arreglos refinados de la música popular latinoamericana, reflejando es versatilidad que caracteriza su carrera.

La gala contará con la participación de 140 músicos integrantes de la Orquesta y el Coro Juvenil de Sinfonía por el Perú, dirigidos por la maestra colombiana Elizabeth Vergara.

El concierto, diseñado exclusivamente para esta celebración, presenta una propuesta artística de gran formato desarrollada bajo estándares internacionales de alta producción. espacios serán adaptados para brindar al público una experiencia integral que combine la excelencia acústica, una puesta en escena sorprendente y tecnología audiovisual, elementos que entusiasmen a los cinco mil asistentes.Los

La gala contará con la participación de 140 músicos integrantes de la Orquesta y el Coro Juvenil de Sinfonía por el Perú, dirigidos por la maestra colombiana Elizabeth Vergara. Junto a Juan Diego Flórez interpretarán un programa que contempla páginas emblemáticas de la ópera universal, así como obras que celebran la riqueza musical y la identidad cultural del Perú.

El recital por los 15 años de Sinfonía por el Perú permitirá, además, demostrar el poder transformador de la música en miles de niños, niñas, adolescentes y jóvenes del país. Las entradas están disponibles en www.joinnus.com/landing/juandiegoflorez2026