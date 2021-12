Juan Víctor Sánchez, expareja de Andrea San Martín, con quien tiene una hija, denunció públicamente a la exchica reality por presunto maltrato a la menor.

Juan Víctor se presentó este miércoles en el programa ‘Andrea’, que conduce Andrea Llosa en ATV, y reveló que teme por la integridad de su hija.

A decir de Juan Víctor Sánchez, tres niñeras que trabajaron anteriormente con Andrea San Martín, indicaron que la también conductora de “La banda del Chino” (América TV), perdía la paciencia con su hija menor.

Precisamente, en el programa ‘Andrea’ estuvo Juana Morán, quien trabajó como niñera para San Martín. “La niña quería venir y estar conmigo, pero ella (Andrea San Martín) me decía: No le hables, no la mires, ignórala, déjala... A mi me daba mucha pena, me dolía no hacerle caso. Y la niña temblaba”, indicó la ex trabajadora.

Asimismo, se difundieron audios que los investigadores del programa consiguieron de otras niñeras que trabajaron con la exchica reality. En uno de los audios se escucha a la trabajadora de nombre Betzabé indicando que le habría “dado un manotazo en la boca”: “Ella le ha gritado (a la niña), cuando ha perdido la paciencia ha maltratado a la bebé por repetir las lisuras”.

Audios

Posteriormente, en el programa se difundieron audios en los que se escucha a Andrea San Martín gritando a su pequeña: “¡Cómo se dice! ¡Habla una vez más! ¡Que yo escuche una queja! ¡Entendiste, entendiste! Cálmate, te voy a pegar. Respira. ¡Que te calles, cállate, si no te callas te voy a pegar! ¡Cállate o te cae otro! No quiero abrazo, eres una niña engreída, siéntate”.

Al respecto, Andrea Llosa indicó: “Creo que todas las que somos mamás perdemos la paciencia, pero todo tiene un límite”.

Juan Víctor, padre de la hija menor de Andrea San Martín, precisó que los audios los tiene desde hace dos meses. “Esos audios llegaron a mi, quiero que las cosas se pongan en su lugar”, señaló.

MIRA EL VIDEO:

Video: YouTube | Andrea en ATV