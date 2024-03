Julián Zucchi está en medio de la polémica, luego de que su expareja Yiddá Eslava lo acusara de infiel tras confirmar su romance con la reportera de ‘Magaly Tv La Firme’. Sin embargo, la periodista y el actor argentino han preferido ignorar las constantes declaraciones de la exchica reality y ahora presumen su amor en redes.

Como se recuerda, Julián Zucchi admitió públicamente que está oficialmente saliendo con la joven periodista. “ Es la única chica con la que yo salgo. Ya hace una semana por lo menos ya nosotros dijimos que somos por lo menos exclusivos ”, confesó para ‘Magaly Tv La Firme’.

Julián Zucchi y reportera presumen su amor

Luego de que Yiddá Eslava responsabilizara a Julián Zucchi de su separación debido a una aparente infidelidad, la ahora expareja comenzó a lanzar comentarios e insinuaciones que al parecer no afectaron el nuevo romance del actor argentino, pues presume su amor en redes junto a la periodista.

La periodista publicó un video en TikTok con un mensaje de autoayuda. “Aprendamos a estar solas sin sentirnos solas y disfrutémonos. Lo demás viene por añadidura”, y Julián Zucchi no dudo en comentar su publicaciones con algunos emojis de corazón, a lo que Priscila Mateo hizo lo mismo.

Julián Zucchi y Priscila Mateo presumen su amor en redes sociales.

Yiddá Eslava se defiende

Tras las negaciones de Julián Zucchi sobre haberle sido infiel y las acusaciones de que lo seguía por GPS, Yiddá Eslava se comunicó con ‘Amor y Fuego’ para defenderse. La actriz expresó que había solicitado en varias ocasiones a su expareja, el padre de sus hijos, que aclare la situación y que no la presente como una persona “tóxica”.

“ Muchas de mis seguidoras me decían que ya no salga por mis hijos, pero, ¿sabes por qué yo salgo?. (...) Mis hijos van a ver que su mamá no dejó que a nivel nacional la dejen como una tóxica. Van a ver que su mamá se levantó y así tenga que defenderse de su papá, no voy a dejar que me humillen ”, manifestó Eslava.