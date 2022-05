Los actores Julián Zucchi y Yiddá Eslava se presentaron en la reciente edición del programa “En boca de todos” y expresaron su clara indignación por no ser incluidos en la terna de “pareja de portada”, donde sí figuran parejas como Angie Arizaga y Jota Benz o Patricio Parodi y Luciana Fuster.

“Eso pasa por no tener escándalos. No nos saben valorar, te he aguantado tanto y nadie valora eso”, expresó Yiddá en pleno programa en vivo.

“Nadie valora el tiempo que tenemos juntos... Estamos indignados porque yo trato de mantener mi cuerpo fitness y tengo todos los abdominales”, añadió el actor argentino.

Zucchi y Eslava dieron un discurso y explicaron las razones para ser incluidos en la terna de “pareja de portada” de “En boca de todos”, pero todo fue a manera de broma. Aunque al inicio expresaron su “indignación” con la producción del espacio televisivo.

Julian Zucchi y Yidda Eslava se molestan con En boca de todos por no ser incluidos en las parejas de portada

Finalmente, la especialista Alexis Farriel, conocida en el mundo del entretenimiento como ‘Kuchi’, señaló que Julián Zucchi y Yiddá Eslava son una pareja divertida, pero no superan a la pareja conformada por Angie Arizaga y Jota Benz.

“Es una pareja divertida y a mí me encantan. Ellos te hacen el día, pero yo me quedo con Angie y Jota Benz”, concluyó la reconocida estilista.

VIDEO RECOMENDADO

Johanna San Miguel se pronuncia tras salir del aire

Johanna San Miguel se pronuncia tras salir del aire con EEG.