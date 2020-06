“Yo no creo que haya sido la ‘Beba Army’”: Juliana Oxenford sobre hackeo en Twitter

La conductora de televisión Juliana Oxenford no cree que los integrantes de la comunidad ‘Beba Army’ hayan hackeado su cuenta de Twitter, sino considera que esto va más allá, por lo que no descansará hasta encontrar respuestas.

“Salieron contra el Twitter porque no quieren que opine. Algunos dicen ‘Juliana, la Beba Army’, yo no creo que haya sido la ‘Beba Army’. Todo está en investigación, creo que aquí hay gente mucho más poderosa y más grande. No sé quiénes son ni de qué tienda, pero estoy seguro que aquí hay un trasfondo político y lo voy a averiguar”, dijo la periodista en la noche de este lunes 15 de junio.

La conductora de ‘Al estilo Juliana’ recordó cuando intentaron amedrentarla en épocas electorales. Sin embargo, dijo no tener miedo.

“Lo han hecho en otras oportunidades, sobre todo en épocas electorales, llamando a mi casa, cerrándome el carro en vehículos que me han perseguido. Yo no tengo miedo. Ando cautelosa, pero sobre todo por mi familia, no me van callar y voy a ir hasta el último para saber quiénes son estos malditos delincuentes y voy a regresar al Twitter con fuerza”, manifestó.

Le hackearon su segunda cuenta

Juliana Oxenford se creo otra cuenta de Twitter y esa también la vulneraron. También intentaron ingresar a su correo y Facebook, pero no lo lograron.

“Me notificó el teléfono que alguien a través de un dispositivo desconocido ha querido ingresar. En el caso de Twitter no ha tenido esas medidas de seguridad, pero ellos no han querido realmente sacar mucha información de mi correo, tampoco van a encontrar nada raro porque no hago negocios que manejo bajo la mesa”, expresó.

“No me puedo quedar callada, esto me ha pasado a mí y le puede suceder a cualquiera y por eso hemos hecho una nota al respecto. Esto no solo es un delito informático que tiene una pena de hasta cuatro años, por lo tanto cárcel efectiva. También es un delito contra lo más importante para cualquier ser humano y más aún cuando eres periodistas y trabajas opinando como lo hago yo, la libertad de expresión”, añadió.

