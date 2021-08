La periodista de ATV Juliana Oxenford informó esta noche lo sucedido en el Congreso, pues esta tarde el premier de la república, Guido Bellido, pidió el voto de confianza a los parlamentarios.

Juliana Oxenford informaba este polémico tema y precisamente lo que dijo el congresista de Fuerza Popular, Héctor Ventura, quien no le dio el voto de confianza al premier afirmando que no quieren que haya más canciones como “Las Torres” de Los No sé quién y no sé cuántos.

“Ya no queremos ser inspiración de los años 80, de esas autorías musicales que decían un terrorista, dos terroristas, ya no, queremos cambios”, dijo el parlamentario.

Al respecto, Juliana Oxenford se animó a cantar parte de la letra para explicar qué es lo que precisamente dice esta polémica canción que habla del terrorismo y la política peruana de los años 90.

“Dejó ahí nomás la famosa canción de Los No sé quién y no sé cuántos, porque es: “un terrorista, dos terroristas, un guerrillero, emerretista, un traficante en el Huallaga, un búfalo aprista Agustín Mantilla, Alan García y su porquería, Villanueva del Campo me da tanto asco”, dijo cantando la presentadora.

Ella agregó: “como Chirinos Soto, el papá de la congresista de Avanza País, Patricia Chirinos y quizás a Fujimori, nada menos se iba a enfrentar al final a la bancada de Fuerza Popular. En fin cosas que suceden en este variopinto Parlamento de la República”.









