Juliana Oxenford responde en redes sobre su supuesta salida de Latina (FOTO)

Tras estar ausente de las pantallas de Latina por varios días, la periodista Juliana Oxenford decidió aclarar en sus redes sociales cuál es su actual situación laboral en dicho canal.

A través de su cuenta de Instagram, la conductora del noticiero '90 Central' negó que la hayan sacado y anunció su regreso luego de haberse tomado unas vacaciones.

“Ahora sí, de vuelta al ruedo. Nos vemos 7:30pm (un poco más tarde de lo normal por los Panamericanos) en #90Central. No señores, no me han sacado y tampoco he renunciado. No sé de dónde inventan tantas fantasías cada vez que salgo de vacaciones. En todo caso, cuando suceda, seré yo la primera en contárselos”, escribió Juliana Oxenford junto a una fotografía suya.

Juliana Oxenford también respondió a una usuaria que le consultó por su ausencia en la radio. "Son vacaciones, vuelvo el 1 de agosto", respondió la periodista.